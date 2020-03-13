В Кремле назвали слова Кудрина о росте бедности его собственной точкой зрения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что после ситуации на нефтяном рынке Россия может столкнуться с бедностью, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что глава СП является очень опытным экономистом, но данное заявление — это его собственная точка зрения.

«Он выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну точку зрения нельзя. Надо рассматривать это все в комплексе, в том числе в оценке правительства и статистических ведомств», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь оценил ситуацию на международном рынке.

«Сейчас международные рынки находятся в состоянии пилы, поэтому необходимо понять тренд более детально, прежде чем делать какие-то заключения», — заключил Песков.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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