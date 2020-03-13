США ввели санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»
Минфин США ввел в ночь на пятницу санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти», передает агентство «Прайм».
Речь идет о швейцарской TNK Trading International S.A.
Вашингтон утверждает, что она работает в топливно-энергетическом комплексе Венесуэлы, говорится в пресс-релизе американского ведомства.
После 20 мая за сотрудничество с TNK Trading International S.A. санкции могут быть введены уже против контрагентов «дочки» НК.
«Роснефть» ранее подчеркивала, что ее деятельность в латиноамериканской стране не имеет политического измерения.