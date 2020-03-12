Трамп сравнил с мечтой упавшие цены на нефть
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление политика в рамках пресс-конференции в Вашингтоне.
Американский лидер отметил, что нефтяные цены находятся на таком уровне, о каком он мог только мечтать.
Также глава Белого дома, комментируя телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, выразил мнение, что разногласия Эр-Рияда с Москвой вызвали обвал цен на нефть.
«И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать», — добавил Трамп.
Он также объяснил свою реакцию ожиданием на снижение стоимости бензина.
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