Трамп сравнил с мечтой упавшие цены на нефть

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление политика в рамках пресс-конференции в Вашингтоне.

Американский лидер отметил, что нефтяные цены находятся на таком уровне, о каком он мог только мечтать.

Также глава Белого дома, комментируя телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, выразил мнение, что разногласия Эр-Рияда с Москвой вызвали обвал цен на нефть.

«И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать», — добавил Трамп.

Он также объяснил свою реакцию ожиданием на снижение стоимости бензина.

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