ОПЕК отменила заседание техкомитета ОПЕК+ (JTC) в режиме вебинара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Мероприятие должно было состояться 18 марта.

«Не будет JTC», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Россия получила приглашение от ОПЕК для участия в техкомитете.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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