Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на три информированных источника.

Платежная система планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам при помощи гаджетов отслеживать список сайтов, где оставлены данные карт. При желании клиенты смогут удалять оттуда банковские данные. В настоящее время Visa ищет партнеров для этого проекта.

Также информацию о существовании такого проекта уже знают в четырех банках России.

В компании Visa отказались комментировать эти сведения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Visa разрешит снимать наличные на кассах аптек и заправок в России

— Visa и MasterCard перестанут функционировать в РФ

— Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard