В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Справедливой ценой на нефть является — $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

Он полагается, что цена на нефть около $55 обеспечит восполнение добычи, а также позволит инвестировать в проекты.

Сорокин считает, что если никаких шокирующих событий не будет, то цены на нефть достигнут $40- $45 за баррель во второй половине этого года и $45- $50 — уже в 2021 году.

Заключая он отметил, что в России рассматривают нынешнюю рыночную ситуацию «как предсказуемую, но неприятную».

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