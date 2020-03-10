Курс доллара вырос почти до 73 рублей

Курс доллара на старте торгов вырос почти до 73 рублей, евро — до 83. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на старте торгов повысился на 4,2 рубля и достиг 72,77 рублей. Курс евро подскочил на 5,1 рублей и составил 82,6 рубля.

Стоимость нефти растет на 7,4%, до $36,90 за баррель сорта Brent.

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