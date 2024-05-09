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В Самарской области произошла авария с грузовиком, пострадал человек

В Самарской области один человек серьезно пострадал в аварии с грузовиком

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Александр Вильф/РИА Новости

В Самарской области один человек попал в больницу после ДТП. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Черновский Волжского микрорайона. На 29-м километре дороги Р-229 автомобиль марки Skoda столкнулся с грузовиком.

Одного пострадавшего госпитализировали, о его состоянии информация отсутствует. Еще двоих мужчин и одну женщину приехавшим на место медикам спасти не удалось.

«Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», – сообщается в публикации.

До этого в Новой Москве ребенок впал в кому после ДТП с участием иномарки. Супружеская пара вместе с двумя детьми возвращалась домой, когда в них на большой скорости врезался 19-летний молодой человек.

После аварии на место приехали медики, но помочь старшим членам семьи не смогли. Дома родителей ждали еще трое детей. На данный момент медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.

Ранее в Ростове школьник угнал у отца машину и устроил ДТП.

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