Мосбиржа установила верхнюю границу курса доллара и евро

Мосбиржа установила верхний предел курса доллара на 75,2125 рубля, евро — на 85,785 рубля, следует из сообщения биржи.

«В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 года изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска», — говорится на сайте.

Накануне мосбиржа подняла верхние границы до 76,3951 рубля для доллара и до 87,3131 рубля для евро.

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