Индексы в США продолжают падение после возобновления торгов
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Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже, сообщает «Интерфакс».
По последним данным, индексы Dow Jones и S&P 500 падают на 5,5%, стабилизировавшись лишь на 1,5% после приостановки торгов.
Ранее сообщалось, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были остановлены на 15 минут из-за падения Dow Jones и S&P 500 на 7% при открытии.
9 марта мировые цены на нефть обвалились на фоне результатов заседания ОПЕК+, на котором Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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