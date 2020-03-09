За 20 минут евро вырос на рубль до 86 рублей на международных торгах

Почти за 20 минут курс евро повысился еще на рубль и составил уже 86 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные международных торгов.

Курс доллара, по последним данным, достиг отметки — 75 рублей.

Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 года. Тогда евро поднимался до 93,60 руб., а доллар составлял — 85,75 руб.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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