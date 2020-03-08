В правительстве объяснили, почему отложено строительство магистрали Москва — Казань

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин объяснил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью отложено из-за ее дороговизны и не подтвержденного пассажиропотока, передает РИА «Новости».

«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток», — сказал Хуснуллин.

Высокоскоростная железная дорога позволяет поездам развивать скорость от 200 до 400 километров в час. РЖД разрабатывали проект магистрали Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.

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