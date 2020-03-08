Канада направит Украине $1,5 млн на поддержку полиции

Власти Канады направят порядка $1,5 млн на поддержку полиции Киева. Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Франсуа-Филиппа Шампаня, размещенном на сайте канадского правительства.

«Министр сообщил о выделении в течение трёх лет свыше 2 млн канадских долларов (около $1,5 млн, — прим. ред.), чтобы помочь укрепить потенциал Национальной полиции Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, данная сумма выделяется в рамках осуществляемых в Киеве реформ.