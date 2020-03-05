В АТОР назвали сумму потерь туротрасли из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила потери туристической индустрии во всем мире из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Представитель АТОР назвала ситуацию беспрецедентной. По ее словам, потери могут достичь $100 млн.

«В результате истории с коронавирусом убыток всей мировой туристической индустрии может приблизиться к $100 млн. Это касается не только российского рынка, но и туристической индустрии очень многих стран», — сказала Ломидзе.

Ранее в АТОР сообщили, что потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направлений в связи с распространением коронавируса составили 27 млрд руб.

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