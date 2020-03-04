Дифференциация тарифов ФСК приведет к снижению ВВП, считают в Vygon Consulting

Дифференцированный тариф на передачу энергии по магистральным сетям на практике не снижает нагрузку с потребителей, подключенных к распределительным сетям, зато серьезно ударит по крупной промышленности.

Об этом говорится в исследовании компании Vygon Consulting о последствиях введения дифференцированного тарифа ФСК, результаты которого публикует в среду газета «Ведомости».

Согласно выводам аналитиков для потребителей ФСК тариф может вырасти вдвое (а в целом ряде регионов и втрое). При этом в целом рост расходов на электроэнергию составит 10–20%.

Итогом станет снижение конкурентоспособности товаров из РФ на внешних рынках, что в свою очередь поставит под вопрос выполнение поставленной государством задачи наращивания несырьевого экспорта, отмечается в документе.

Дополнительные затраты этих компаний оцениваются в 29 млрд руб, их инвестиционный потенциал снизится на 185–200 млрд руб. Следствием этого может стать сокращение ВВП на 0,2%.

Причем все эти жертвы будут напрасными: снижение составит в среднем не более 16 коп./кВт ч, т. е. не более 3% в конечной цене, уверены аналитики.