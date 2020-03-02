В России зарегистрировали всплеск афер с недвижимостью

В России резко увеличилось количество попыток мошенничества с недвижимым имуществом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что за последние два года число выявленных афер увеличилось с 94 случаев в 2017 году до 186 в 2019 году. Нотариусы обнаружили и пресекли попытки хищений в 30 регионах России.

Мошенничество стали замечать чаще, так как появилось более современное электронное оборудование. В частности, система «Электронный нотариат» и электронный реестр Единой информационной системы (ЕИС).

Как сообщается, первое место по количеству предотвращенных афер занял Красноярский край — 62 случая, затем идет Санкт-Петербург — 59, а далее следует Московская область с 39 случаями.

Благодаря новым технологиям, удается пресекать кражи до их совершения.

На данный момент удалось предотвратить хищения недвижимости на сумму около 10 млрд рублей. В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид.

Ранее в ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид.