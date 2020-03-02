Российские миллиардеры обеднели почти на $30 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2020 года сократилось на $29,54 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинге BBI 500 богатейших людей мира, из них 24 россиянина.

Согласно подсчетам российского информагентства, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с января упало на $86,6 млн — до $28 млрд. Тем не менее, он поп-прежнему является богатейшим из россиян в списке BBI. Глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял с начала года $2,6 млрд — до $19,7 млрд.

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин обеднел на $2,19 млрд — в настоящее время его состояние оценивается в $19,2 млрд.

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