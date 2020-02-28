Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Минпромторг внес машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь. Об этом сообщается в соответствующем документе, который опубликован на сайте ведомства.

Речь идет об автомобилях, средняя стоимость которых начинается от 3 млн рублей. Всего Минпромторг насчитал 1298 таких моделей.

Так, в перечень вошли 632 машины, стоимостью от 3 до 5 млн рублей (+54 к 2019 году), а также 484 авто, стоимостью от 5 до 10 млн рублей (+38). Кроме того, Минпромторг внес в список 100 штук автомобилей, цена которых варьируется от 10 до 15 млн рублей (+3) и 82 машины, которые стоят свыше 15 млн рублей (+9 ).

Уточняется, что среднюю стоимость автомобилей рассчитывали без учета фактической. При этом во внимание брали рекомендованные розничные цены на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. Также не учитывалась цена, указанная в договоре купли-продажи.