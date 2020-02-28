Глава ФНПР пояснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что 22 апреля, на которое назначили проведение голосования по поправкам в Конституцию, будет юридически оплаченным выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это, конечно, оплачиваемый день, юридически оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — сказал он.

Исключением, по словам главы ФНПР станут те, кто работает сдельно. Они также получат дополнительный выходной, но оплачиваться он не будет.

Ранее появилась информация, что президент России Владимир Путин одобрил предложение провести общенародное голосование по поправкам в основной закон 22 апреля 2020 года. Отмечалось, что выбранная дата станет оплачиваемым выходным днем.

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