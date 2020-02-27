Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Решением суда Россия обязана компенсировать ущерб грузинским гражданам, принесенный массовой их депортацией в 2006 году.

Как сообщили российские власти, на пути исполнения решения ЕСПЧ возникли «серьезные проблемы». Они заключаются в том, что грузинские власти должны были под контролем КМСЕ создать механизмы для расчета и распределения компенсации. Однако этого до сих пор не сделано.

Уточняется, что суд назначает потерпевшей стороне справедливую компенсацию, получить ее могут только отдельные заявители, а государство выступает лишь в роли посредника. Таким образом, пока власти Грузии не предоставят окончательных списков пострадавших, Россия не может исполнить требование ЕСПЧ.

Ранее в Госдуме отреагировали на решение ЕСПЧ о России и Грузии.