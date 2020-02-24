Армани временно закрыл свои фабрики и офисы в Италии из-за коронавируса

Модельер и предприниматель Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также приостановил работы на фабриках в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте из-за распространившегося в Италии коронавируса. Об этом сообщает агентство ANSA.

Известно, что за прошедшие сутки в стране COVID-19 заразились 152 человека, трое умерли.

По данным AP, модельер также распорядился провести свой показ на Неделе моды в Милане 23 февраля за закрытыми дверями, на мероприятии отсутствовали гости.

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