Россия и Турция договариваются о возможности россиян платить рублями в Анталье

Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу сообщил, что Москва и Анкара обсуждают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах, передает ТАСС.

По словам губернатора, в настоящий момент ведомства договариваются о порядке расчетов. Конкретных решений нет, но уже имеются разработки.

Каралоглу отметил, что это поможет развитию туризма, и что он будет только рад, если россияне смогут платить рублями в Турции, а турки — лирами в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Очередей в Турции не будет: АТОР успокоил туристов

— Отдых без альтернатив: почему дорожает Турция

— Подмосковье и Стамбул станут партнерами в сфере туризма и культуры