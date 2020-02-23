Россия и Турция договариваются о возможности россиян платить рублями в Анталье
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Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу сообщил, что Москва и Анкара обсуждают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах, передает ТАСС.
По словам губернатора, в настоящий момент ведомства договариваются о порядке расчетов. Конкретных решений нет, но уже имеются разработки.
Каралоглу отметил, что это поможет развитию туризма, и что он будет только рад, если россияне смогут платить рублями в Турции, а турки — лирами в России.
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