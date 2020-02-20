Встреча министров ОПЕК+ состоится в марте в Вене

ОПЕК разослала приглашения членам картеля и их союзникам по формату ОПЕК+ на плановую встречу, которая запланирована март. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее собраться раньше графика предлагала Саудовская Аравия. Предполагалось, что на встрече будет приниматься решение относительно дополнительного снижения добычи падения цен на фоне эпидемии коронавируса в Китае.

Встреча состоится в Вене с 5 по 6 марта.

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