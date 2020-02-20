На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Институт маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) сделал обзор, из которого следует, что веденное Россией в 2014 году продэмбарго лишило рыбаков Аляски доходов в среднем на $40 млн в год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год. Чаще всего Россия ввозила добытую на Аляске лососевую икру, замороженного лосося и сурими минтая.

В 2018 году Россия ввезла в США продукцию на $551 млн, при этом 84% обеспечили поставки краба. Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.