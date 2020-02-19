Идею запретить министрам хранить деньги в зарубежных банках поддержали в ГД
Инициативу запретить российским министрам иметь зарубежные счета поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, согласно предложенной поправке в Конституцию России, этот запрет также будет налагаться на главу правительства.
Соответствующие поправки планируют внести в 110 статью Конституции .
«Председателю правительства РФ, заместителям председателя правительства РФ, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», — сказано в тексте поправки.
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