Мишустин перечислил необходимые для снижения ипотечной ставки меры

Премьер-министр Михаил Мишустин перечислил меры, которые по его мнению необходимы, чтобы снизить ипотечную ставку в России. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, в первую очередь, необходимо избавить банки от возможности накручивать ставку. Для этого нужно оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, очертить правила кредитования застройщиков и снизить стоимость фондирования.

Кроме того, Мишустин отметил важность создания дополнительных стимулов для развития жилищного строительства. В этой связи необходимо повысить эффективность использования земли и обеспечить своевременную инженерную подготовку территорий.

Следует также активнее использовать пустующие земельные участки для жилищного строительства, в том числе речь идет о федеральной собственности.

Премьер подчеркнул, что в данный момент в целом ипотека остается очень дорогой, а российский лидер поручил заняться вопросом снижения ставок по ипотечным кредитам ниже отметки в 8%.