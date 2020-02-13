В Минфине назвали доходы и расходы бюджета в 2020 году

Поправки в федеральный бюджет России рост бюджетных доходов на 163 млрд рублей и рост расходов на 214 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Министерства финансов.

По данным Минфина, доходы бюджета с текущем году составят 20,6 трлн рублей, расходы – 19,7 млрд рублей.

Уровень профицита бюджета в 2020 году должен остаться на запланированном уровне в 0,8% валового внутреннего продукта (ВВП), отметили в пресс-службе министерства.

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