Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА «Новости».

По действующим правилам преимущество размещения вещей имеет пассажир с нижней полки. В Минтрансе посчитали, что это противоречит положению о равном доступе к услугам.

«Если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», — говорится в документе об изменениях.

Каждый пассажир имеет право на бесплатный провоз багажа весом до 36 килограммов, размер которого по сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров.