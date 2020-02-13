«Газпром» ведет переговоры с КНР по видеосвязи из-за коронавируса

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что переговоры «Газпрома» с Китаем о новых маршрутах поставок проводятся по видеосвязи из-за распространения коронавируса в стране, передает ТАСС.

«На сегодняшний день эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством [Китая] по решению проблемы коронавируса», — объяснила Бурмистрова.

По ее словам, видео-конференции проводятся из-за рекомендации китайского Минздрава своим гражданам не посещать массовые мероприятия.

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