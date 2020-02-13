Накануне 14 февраля резко вырос спрос на женские стимуляторы в виде пингвина

Эксклюзив

Эксперты торговой онлайн-площадки проанализировали спрос на товары для взрослых и выяснили, что россияне чаще всего покупают накануне Дня всех влюбленных.

По данным исследования маркетплейса «Беру», поступившего в редакцию «Газеты.Ru», перед 14 февраля число заказов в категории товаров для взрослых традиционно растет.

При этом большинство покупателей предпочитают онлайн-формат совершения покупок, поскольку он «обеспечивает необходимый уровень конфиденциальности и психологического комфорта».

Наибольшей популярностью среди товаров для взрослых пользовался женский стимулятор в виде пингвина, указывают аналитики.

Среди косметики и парфюмерии большой интерес у покупателей вызвал мужской крем для пролонгирующего эффекта.

В категории «одежда» россияне чаще всего покупали черный ажурный комбинезон, чулки и пэстисы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что российские интим-магазины могут столкнуться с дефицитом товаров из-за китайского коронавируса.

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