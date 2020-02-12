Единороссы хотят добиться снижения ставок по ипотеке

«Единая Россия» намерена добиваться снижения ставок по ипотеке, пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Соответствующее заявление он сделал в среду на заседании президиума генсовета ЕР.

По этому поводу Турчак хочет обратиться в Центробанк и кабмин.

Ипотеку в ее нынешнем виде он охарактеризовал как кабалу.

«Таких денег у людей нет, и желающих брать на себя такое «ярмо» все меньше», - констатировал Турчак.

«Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей - неприемлемо и просто аморально», - цитирует его официальный сайт партии.