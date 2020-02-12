«Известия»: сумма неуплаченных алиментов в России достигла исторического максимума

В 2019 году общая сумма неуплаченных алиментов достигла исторического максимума, однако число должников-алиментщиков резко уменьшилось. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что сумма неуплаченных алиментов выросла на 13% и установилась на отметке в 152 млрд рублей.

Как стало известно, за прошедшие семь лет долги по алиментам стали больше практически в восемь раз.

Уточняется, что их сумма за это время выросла в 7,5 раз, что является новым рекордом.