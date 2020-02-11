Мишустин пообещал возглавить правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что он лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего бизнеса, передает ТАСС.

О своем решении Мишустин объявил во вторник, 11 февраля, на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства Новгородской области.

Премьер отметил, что проблемы бизнеса в России «достаточно похожи». Однако он не исключил, что они могут иметь и индивидуальный характер. В связи с этим он решил возглавить правительственную комиссию, которая будет заниматься вопросами развития малого и среднего бизнеса.

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