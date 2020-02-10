США хотят выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США выступила с предложением о выделении $700 млн на противодействие с «российским влиянием». Об этом свидетельствует проект бюджета США, распространенный Белым домом, сообщает РИА «Новости».

Как указано в документе, данные средства пойдут на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии.

В его тексте также сообщается, что эти финансовые вливания предназначены для «укрепления общей безопасности и защите территориальной целостности союзников США».

Отмечается, что Белый дом также намерен выделить еще $24 млн на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».