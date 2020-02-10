В Белоруссии хотят покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что страна намерен покупать в 2020 году у России нефть по цене 83-85% от мировой, передает «Интерфакс».

По его словам, мировая цена — это цена между компаниями, «чистая, без премии», и та пошлина, которая есть по условиям российского налогового маневра.

«Близко - 83-85%», — заявил он.

Крутой отметил, что тема пошлины никак не влияет на переговоры.

«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлин. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — сказал он.

По его словам, российские компании хотят при этом премий.

«То есть они хотят еще на нашем рынке заработать», — заявил Крутой.

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