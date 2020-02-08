Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ». Об этом сообщает сайт организации.
Уточняется, что также на уровне «F2» подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг, а долгосрочный показатель получил положительный прогноз.
Кроме того, эксперты указали на невысокий уровень внешнего долга и повышение бюджетных накоплений.
По данным агентства, в 2021 году инфляция в стране приблизится к 4% при отсутствии внешних шоков.
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