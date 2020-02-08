Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ». Об этом сообщает сайт организации.

Уточняется, что также на уровне «F2» подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг, а долгосрочный показатель получил положительный прогноз.

Кроме того, эксперты указали на невысокий уровень внешнего долга и повышение бюджетных накоплений.

По данным агентства, в 2021 году инфляция в стране приблизится к 4% при отсутствии внешних шоков.

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