«Роснефть» вошла в биржевой индекс FTSE4Good с высокими результатами в области устойчивого развития

«Роснефть» включена аналитическим подразделением Лондонской биржи - FTSE Russell в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Index.

«Роснефть» получила наивысший балл в категории «Управление», которая учитывает показатели в области корпоративного управления, риск-менеджмента и противодействия коррупции.

По своим показателям «Роснефть» опережает большую часть (83%) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

Серия индексов FTSE4Good оценивает крупнейшие глобальные компании с учетом результатов деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

«Роснефть» с 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).

В декабре 2018 года Совет директоров одобрил стратегию Компании в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН и публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

В 2019 году работа «Роснефти» в области устойчивого развития получила высокие оценки ряда других признанных международных рейтингов.

Компания вошла в пятерку отраслевых лидеров рейтинга Refinitiv с рейтингом «А». Аналитики Bloomberg в области устойчивого развития присвоили «Роснефти» рейтинг на уровне 65,15. По этому показателю НК является одним из лидеров, опережая большинство нефтегазовых компаний мира.