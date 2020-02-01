Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти для Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о способности американских компаний полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пушков заявил, что таким же образом в свое время «вывели на новый уровень» Януковича на Украине, в чем сыграл заметную роль американский посол Джеффри Пайетт.

В настоящее время Белоруссия покупает нефть только у России, однако переговоры по новым контрактам имеют сложности.

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