Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти для Белоруссии
close
Сенатор Алексей Пушков оценил заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о способности американских компаний полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Пушков заявил, что таким же образом в свое время «вывели на новый уровень» Януковича на Украине, в чем сыграл заметную роль американский посол Джеффри Пайетт.
В настоящее время Белоруссия покупает нефть только у России, однако переговоры по новым контрактам имеют сложности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами
— Помпео прибыл с визитом в Белоруссию
— Лукашенко будет настаивать на поставках газа из России по внутренним ценам