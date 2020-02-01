В партии Зеленского предложили зарабатывать на продаже воды в Крым

Член партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов заявил, что у Украины была идея продавать воду в Крым. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По его словам, продажа воды в Крым могла бы пополнять бюджет государства.

«Израильтяне продают воду практически к воюющей страны, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», — сказал Аристов.

До этого руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов заявлял, что Россия не ведет переговоров с украинскими властями о возобновлении подачи воды на территорию Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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