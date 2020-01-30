Минск заявил об увеличении тарифа на транзит российский нефти

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович сообщил, что Минск и Москва не сумели договориться насчет тарифа на перекачку по территории республики российской нефти, в связи с чем с 1 февраля этого года увеличится тариф на ее транзит, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что переговоры по этому вопросу уже закончились.

По словам министра, рост цен на транзит нефти сопоставим с установленным прогнозом России среднегодовым темпом инфляции, увеличенным на 3%.

«Больше 6% (рост тарифа составит — прим. ред.), по-моему, 6,6%», — заявил Колтович.

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