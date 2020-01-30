В Минэнерго США не исключили рост цен на нефть Brent до $183 за баррель
Один из сценариев развития цен на нефть марки Brent предполагает повышение стоимости до $183 за баррель. Это может произойти к 2050 году, говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
Специалисты считают, что нефть может подорожать, если отрасль столкнется с высокими издержками.
Также, возможно, что через 30 лет цена на Brent останется базовой и составит около $105 за баррель.
Если же издержки будут низкими, стоимость марки нефти может упасть до $46 за баррель.
В настоящее время апрельские фьючерсы на нефть Brent понизились на 1,19% и составили $58,21 за баррель.
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