В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа

В Госдуме прокомментировали заявление представителей дочерней компании «Нафтогаз Украины» «Укргазодобычи» об истощении запасов газа на собственных месторождениях. Об этом сообщает RT.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал ситуацию «прогнозируемой».

Кроме того, он выразил мнение, что слова коллег из Украины о том, что они могут обойтись без внешней помощи, были «блефом, ориентированным на местных жителей».

«Сейчас становится понятно, что этот сезон без закупки газа Украина не выдержит», — заключил Ананских.

По его мнению, украинским властям следует начать с Россией диалог по газовому вопросу. Он уточнил, что Украина может покупать газ у российских партнеров или закупать его в других местах если у нее «много денег».

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