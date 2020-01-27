ФНС выписала первые штрафы за отказ блокировать личные счета ИП

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты по страховым взносам и штрафам. Об этом информирует сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, в числе оштрафованных уже оказались банки ВТБ и «Уралсиб». Отмечается, что они не выполнили данное требование.

Речь идет об отказе банков замораживать операции и взыскивать средства со счетов, которые бизнесмены открывали в личных целях и предлагали службе решить вопрос через приставов.

Отмечается, что в данный момент ФНС имеет право предписывать банкам приостановку движения средств на счетах ИП.

До этого британские офшоры решили передавать ФНС данные о счетах граждан России.