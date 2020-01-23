Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит исследования для компании Nord Stream 2 AG по маршруту газопровода «Северный поток - 2». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора газопровода.

Уточняется, что судно проверяет морское дно по маршруту газопровода. Исследования являются согласованными.

Как отмечается, осмотр проводится юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании.

Сейчас идут работы по устройству каменной наброски, которая обеспечит стабильность газопроводу на морском дне в водах России. Вскоре такие же работы начнутся в водах Финляндии и Швеции.

К данному моменту уложено примерно 93% газопровода «Северный поток — 2», что равняется 2 300 км.