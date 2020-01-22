Мишустин поручил до 11 февраля представить коррективы в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в закон о федеральном бюджете. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Уточняется, что поправки должны быть представлены до 11 февраля текущего года.

Кроме того, Мишустин поручил Минтруду подготовить поправки к федеральному закону о бюджете ПФР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В составлении поправок также примут участие заинтересованные органы и организации.

Данные поправки позволят реализовать послания президента России Владимира Путина парламенту.

Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Затем, 21 января, был назначен новый кабмин.