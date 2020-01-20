2 тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

2153 миллиардера оказались богаче, чем 4,6 млрд самых бедных людей в мире, говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam, представленном накануне форума в Давосе. Об этом сообщает «Прайм».

Доклад «Время заботиться» отмечает факт огромного экономического разрыва, который говорит, что финансовое неравенство на планете вышло из-под контроля.

Аналитики отметили, что если бы страны каждый год сокращали неравенство в доходах хотя бы на 1%, то к 2030 году живущих за чертой нищеты было бы на 100 млн меньше.

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