СМИ: авиастроение Украины оказалось в ловушке из-за санкций

Отказ авиазавода «Антонов» от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание «День».

Поясняется, что предприятие пыталось договориться с западными поставщиками после прекращения сотрудничества с Россией, но переговоры ни к чему не привели.

По словам автора, сконструированные «Антоновым» самолеты в значительной степени зависели от комплектующих из России. В частности, Ан-148 полностью производили в Воронеже.

На «Антонове» утверждают, что для замещения комплектующих требуется более $200 млн, которые власти так и не выделили.

«Откуда появятся эти самолеты? Я не могу делать самолеты просто так», — цитирует издание главу авиазавода Александра Донеца.

В свою очередь в «Укроборонпроме» обвиняют предприятие в отсутствии четкого бизнес-плана, по причине чего государство до сих пор не выделили средства.