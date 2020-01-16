Белоруссия намерена до конца января возобновить газовые переговоры с Россией

Минск намерен до конца января возобновить переговоры с Москвой по поставкам газа в страну в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

«Планируем переговоры в январе», — сказал министр, отметив, что планирует переговорить с российским коллегой Александром Новаком.

«Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся», — подчеркнул Каранкевич.

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