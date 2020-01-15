Рубль снизился на новостях об отсавке правительства РФ
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Российский рубль снизился на новостях об отставке правительства России, однако позднее частично отыграл падение.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 16 января заявил, что правительство подало в отставку.
Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 16.40 мск повысился на 7 коп. до 61,56 руб. Курс евро — на 24 коп., до 68,61 руб. В 17.30 курс доллара составил 61,49 руб., а евро — 68,59 руб.
Основные индексы также снижались. Индекс Мосбиржи — на 0,25%, РТС — 0,49%.
По данным на 18.50 индекс Мосбиржи вырос на 0,09% до 3131,63 пункты, индекс РТС снизился на 0,17% до 1602,29.
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