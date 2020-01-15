Рубль снизился на новостях об отсавке правительства РФ

Российский рубль снизился на новостях об отставке правительства России, однако позднее частично отыграл падение.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 16 января заявил, что правительство подало в отставку.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 16.40 мск повысился на 7 коп. до 61,56 руб. Курс евро — на 24 коп., до 68,61 руб. В 17.30 курс доллара составил 61,49 руб., а евро — 68,59 руб.

Основные индексы также снижались. Индекс Мосбиржи — на 0,25%, РТС — 0,49%.

По данным на 18.50 индекс Мосбиржи вырос на 0,09% до 3131,63 пункты, индекс РТС снизился на 0,17% до 1602,29.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

— Правительство России подало в отставку