Рубль отреагировал падением на новость об отставке кабмина

Рубль и фондовый рынок России отреагировали умеренным снижением на новость об отставке правительства России, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что к 16.37 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 7 копеек — до 61,51 руб., курс евро — на 21 копейку — до 68,58 руб. Рубль в моменте терял на новостях около 20 копеек против доллара и евро.

При этом, к 16.39 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,3%, до 3121 пункта.

В среду, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил главе государства Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.